Профессора нашли повешенным в университете

В университете нашли повешенным профессора Богдана Винницкого. Фото: vnz.univ

В Дрогобыче Львовской области повесился на рабочем месте 66-летний преподаватель Дрогобычского государственного педагогического университета им. Франка Богдан Винницкий.

Профессора нашли мертвым в собственном кабинете, передает ZAXID.NET.

"66-летний житель Дрогобыча, профессор этого университета Богдан Винницкий повесился в своем кабинете. Его тело обнаружили сотрудники. Предварительно известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем, жаловался на сильные боли в голове", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили инцидент. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Согласно информации на официальном сайте вуза, Богдан Винницкий был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий.

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