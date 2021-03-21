Прочесывают территорию и откачали воду из копанок: 17-летнего парня ищут третьи сутки

На Житомирщине 3-й день продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля.

Автор: facebook.com/zhytomyr.police В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся

Юноша 18 марта около 20.00 ушел из дома и не вернулся. Последний раз Ивана видели его друзья после полуночи недалеко от места жительства. Однако к дому он так и не дошел. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские, спасатели, местные жители прочесывают территорию в радиусе до 10 км от места, куда парня подвоз знакомый, чтобы он быстрее добрался домой. Осматривают прибрежную полосу реки Мики и камышовые заросли, дома-заброшки и кустарники, откачали воду из двух копанок", - рассказали полицейские.

Фото: facebook.com/zhytomyr.police

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По информации Gazeta.ua, Иван с друзьями в вечер исчезновения отдыхал с друзьями в центре города. Около 1:00 знакомый подвез его на ул. Плетенецкую.

Приметы Ивана: рост 180 см, худощавого телосложения.

Был одет в черную куртку-пуховик с логотипом Nike, черные спортивные штаны Adidas, темно синие кроссовки Adidas и светло-синюю фуражку Kappa.

Всех, кто видел парня ли знает его местонахождение, просят сообщать по телефонам 102 или тел. 0995295994, 0976032242.

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