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воскресенье, 21 марта 2021 18:10

Прочесывают территорию и откачали воду из копанок: 17-летнего парня ищут третьи сутки
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На Житомирщине 3-й день продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля.

Автор: facebook.com/zhytomyr.police
  В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся
В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся

Юноша 18 марта около 20.00 ушел из дома и не вернулся. Последний раз Ивана видели его друзья после полуночи недалеко от места жительства. Однако к дому он так и не дошел. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские, спасатели, местные жители прочесывают территорию в радиусе до 10 км от места, куда парня подвоз знакомый, чтобы он быстрее добрался домой. Осматривают прибрежную полосу реки Мики и камышовые заросли, дома-заброшки и кустарники, откачали воду из двух копанок", - рассказали полицейские.

В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся
Фото: facebook.com/zhytomyr.police
В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся
В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся
В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся
В Житомирской области продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Парень 18 марта ушел из дома и не вернулся

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По информации Gazeta.ua, Иван с друзьями в вечер исчезновения отдыхал с друзьями в центре города. Около 1:00 знакомый подвез его на ул. Плетенецкую.

Приметы Ивана: рост 180 см, худощавого телосложения.

Был одет в черную куртку-пуховик с логотипом Nike, черные спортивные штаны Adidas, темно синие кроссовки Adidas и светло-синюю фуражку Kappa.

Всех, кто видел парня ли знает его местонахождение, просят сообщать по телефонам 102 или тел. 0995295994, 0976032242.

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября прошлого года в 17:00 ушел из места своего проживания и до настоящего времени не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.

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21
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