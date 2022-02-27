"Призрак Киева" косит российские самолеты

Он защищает безопасность Украины, как настоящий Ангел. Фото: СБУ

Легендарный украинский пилот, прозванный "Призраком Киева", сбил 10 российских самолетов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел.

В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов кафиров", - пишет СБУ.

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За дни захватнической войны РФ в Украине было уничтожено 27 российских самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 БТРов.

За прошедшие сутки украинская авиация перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника над Киевом. Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Над Харьковской областью украинский МиГ-29 сбил истребитель Су-35 россиян.