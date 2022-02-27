"Призрак Киева" косит российские самолеты

Легендарный украинский пилот, прозванный "Призраком Киева", сбил 10 российских самолетов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел.
В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов кафиров", - пишет СБУ.
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За дни захватнической войны РФ в Украине было уничтожено 27 российских самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 БТРов.
За прошедшие сутки украинская авиация перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника над Киевом. Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.
Над Харьковской областью украинский МиГ-29 сбил истребитель Су-35 россиян.
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