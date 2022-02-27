ВМС сорвали высадку морского десанта, над Киевом перехватили вражеские самолеты - Маляр

В небе над Киевом перехвачены штурмовики и транспортные самолеты противника. Фото: armyinform

ВМС сорвали высадку морского десанта в Черноморской зоне, авиация перехватила самолеты противника в небе над Киевом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева на северном и северо-восточном направлениях", - говорится в сообщении.

Авиация за сутки перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника над Киевом. Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

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"Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям", - отметила Маляр.

В настоящее время по всей стране формируется тероборона и корпуса резерва.

Российские контрактники устроили бунт и отказались ехать воевать с Украиной. В Белгороде около 5 тысяч контрактников, которых спешно собирали для отправки в Украину, отказались ехать воевать за Путина на территории нашего государства.