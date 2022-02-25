ВСУ сбили вражеский самолет

Российские наемники продолжают наступательную операцию против Украины, но украинский МиГ-29 сбил истребитель Су-35 оккупанта.

Произошло это над Харьковщиной, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

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Что с пилотом вражеского самолета пока неизвестно.

По меньшей мере, две российские ракеты и вражеский истребитель сбили рано утром украинские военные над Киевом. Пилота взяли в плен и допрашивают.