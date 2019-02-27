Приговор Зайцевой-Дронову: будет ли обжалование

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас объявил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами. Фото - Украина Новая

Осужденный на 10 лет тюрьмы за масштабную харьковскую трагедию Геннадий Дронов с приговором не согласен. Поэтому защита уже готовит апелляцию. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщил Сергей Перепелица, адвокат осужденного.

"Мы были готовы к такому приговору. Но мой подзащитный считает его несправедливым. Поэтому уже готовим апелляцию. Еще в судебных прениях мы просили признать Дронова невиновным, так как его вина не доказана по ряду пунктов, но не получили желаемого результата. Когда приговор зачитывал судья, я не услышал, чтобы в нем были учтены скорость обоих автомобилей, при том, что скорость авто Зайцевой, по утверждению экспертов из Днепра, - 106 км/час. Будем рассчитывать на апелляцию", - сказал Перепелица.

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Защита другой участницы ДТП Елены Зайцевой пока не знает, будет ли подавать апелляцию.

"Приговор ожидаемый. И моя подзащитная была готова к такому. Суд ожидаемо не учел смягчающие обстоятельства, включая раскаяние подзащитной, через большой резонанс события и количество жертв. По апелляции решение еще не приняли, на это нужно время", - сказала Юлия Козырь, адвокат Зайцевой.

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас объявил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами.