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среда, 24 ноября 2021 13:41

Превышенное содержание свинца: в Украину завезли ядовитые игрушки

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В Украине запретили поставки и продажу пластиковых музыкальных игрушек в виде робота на колесах и медвежонка-неваляшки.

Массовая доля свинца в таких игрушках превышена в 164 раза, свидетельствуют результаты внеплановой проверки продукции. Об этом 24 ноября сообщило ГУ Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

"Игрушки-неваляшки Tumbler Endless happiness и музыкальные работы на колесах Super Cosmis Hero Tumbler hoverboard произведены в Китае. Они не соответствуют требованиям по показателям экологической и химической безопасности", - говорится в сообщении.

Автор: rivneprod.gov.ua
  В Украине продавали опасные игрушки с превышенным содержанием свинца
В Украине продавали опасные игрушки с превышенным содержанием свинца

Поставщику запретили привозить такие игрушки на украинский рынок. Потребителей просят сообщать, если они снова увидят эти товары на прилавках.

Свинец - это химический элемент, который относится к тяжелым металлам. Игрушки, в которых содержание свинца превышает установленную норму, могут вызвать анемию, нарушение функций почек и опорно-двигательного аппарата ребенка. Среди симптомов - головная боль и головокружение.

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В августе в Украине запретили поставки и продажу пластиковых музыкальных игрушек в виде лягушек. Массовая доля свинца в такой игрушке превышена в 164 раза. Музыкальная игрушка "Зверята малыши", в которой обнаружили опасную дозу свинца, изготовлена в 2019 году в Китае.

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