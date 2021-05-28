Половина детских игрушек на украинском рынке - опасные

Автор: https://vikna.if.ua/ Особенно внимательно нужно выбирать игрушки для лета, так как при нагревании из них могут испаряться вредные вещества

На рынке Украины продается около 50% детских игрушек сомнительного качества; нередко этот товар запрещен в Европейском Союзе. Об этом рассказала исполнительный директор ГС "Украинская ассоциация индустрии игрушек" Наталья Иваненко, пишет ukrinform.ua

"На рынке Украины 50 на 50 - около 50% игрушек является сомнительного качества. Часто пример того товара, который запрещен к реализации в Европейском Союзе, а у нас в магазине такие игрушки продаются. Часто они имеют химический тип риска, но родители об этом ничего не знают. По Украине только 144 позиции запрещено для реализации на рынке ", - рассказала Иваненко. Она отметила, что родители декларируют, что их больше всего беспокоит безопасность игрушки, но на практике они не знают, как отличить безопасную игрушку от опасной, а спрос рождает предложение

"Мы хотим, чтобы хотя бы продавцы понимали, что такое технический регламент безопасности игрушек, каким требованиям должен соответствовать товар. Вся декларация об игрушке должна быть на украинском языке, и вся информация о производителе должна соответствовать той информации, которая соответствует игрушке", - подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, как можно выбрать безопасную игрушку. Прежде всего товар нужно оценить по внешнему виду: как нанесено краску, как закреплено детали, какие маркировки. Спросить о декларации о соответствии, идентифицировать продавца на случай проблем с игрушкой, спросить, предоставят фискальный или товарный чек. Оценить цену - если игрушка импортного производства, она не может стоить 21 гривну. Можно проверить происхождение игрушки по QR-кодом. Если это мягкая игрушка, на ней не должно быть написано, что это сувенир.

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Особое внимание должно быть уделено выбору игрушек, которые используются летом, таких как надувные круги, формы для песка и т.п., в общем все игрушки для теплого времени года, так как на солнце игрушка будет нагреваться и могут испаряться вредные вещества. Также надо тщательно выбирать детскую косметику, потому что в ней тоже может быть химический тип риска. Эксперт посоветовала особенно осторожно относиться к покупке игрушек через интернет.

Винничанка Наталья Степанюк валяет из шерсти рюкзаки в виде котов. Заниматься валянием женщина начала 10 лет назад. "Когда создавала авторские куклы, то для аксессуара попыталась свалять небольшой шарик из шерсти. Меня этот процесс настолько захватил, что захотелось совершенствовать свои умения. Сначала занималась только сухим валянием – делала игрушки. Затем попробовала мокрое, которое дает возможность делать большие вещи. Для этого необходимы лишь шерсть, вода и золотые руки. В этой технике создаю свои рюкзаки-коты", – рассказала Наталья Степанюк корреспонденту Gazeta.ua