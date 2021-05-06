"Превратили дело в фарс" - Антоненко дал первое интервью на свободе

Участника русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест. За решеткой А провел 504 дня. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Военный и музыкант Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, и который более полутора лет провел в изоляторах, в настоящее время дома с семьей. В конце прошлой недели его отпустили на круглосуточный домашний арест и надели электронный браслет.

Он до сих пор зол на систему украинского правосудия в целом и на следователей с прокурорами - в частности.

"Вся эта история перешла все грани маразма", - говорит мужчина, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антоненко могут выплатить компенсацию за длительное содержание в СИЗО

Добавляет, что правоохранителям поставлена ​​задача раскрыть громкое убийство, а они были бессильны, поэтому превратили дело в фарс.

"Безвольные люди, которые просто сидят и выполняют преступный приказ, выполняя то преступление, которое им спустило руководство, а затем это руководство будет их высекать, что это они виноваты", - уверен Антоненко.

Участника русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. За решеткой Антоненко провел 504 дня. Его арестовали в декабре в позапрошлом году вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугарь. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По заявлению следователей - якобы именно Рифмастер организовал подрыв и присутствовал при закладке взрывчатки.