Преступность в Украине упала до нуля - Национальная полиция

Нацполиция заявила, что преступность свалилась до нуля. Фото: Национальная полиция

Після вторгнення РФ до України злочинність впала практично до нуля.

Жодних пограбувань та мародерства немає в жодному місті України. Заступник міністра Антон Геращенко опублікував зведення поліції щодо України в telegram-каналі.

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Робота поліції триває у посиленому режимі.

Поліцейські отримали вказівку жорстко реагувати на будь-які спроби розгойдувати ситуацію.

Національна поліція України повідомила про глибокий прорив російських військ углиб Чернігівської та Харківських областей. За оперативною інформацією Міністерства внутрішніх справ, ворог також завдав ударів по західних областях України.