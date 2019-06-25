В Кропивницком правоохранители задержали участников преступной группировки за вымогательство денег и авто.

В Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с него требуют деньги рэкетиры, сообщает официальный сайт Национальной полиции.

Автор: Национальная полиция Правоохранители задержали рэкетиров

В результате столкновения местный житель получил перелом ребра и многочисленные травмы. Злоумышленники сказали, что в случае отказа передачи $10 тыс. расправа будет серьезнее.

Они объяснили, входящих в состав группировки, контролирующей местный "надзирающий" по кличке "Кеваль", который имеет связи с должностными лицами полиции Кировоградской области, поэтому обращаться к работникам полиции не стоит.

Автор: Национальная полиция Правоохранители задержали рэкетиров

Автор: Национальная полиция Правоохранители задержали рэкетиров

Против злоумышленников открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники СБУ установили, что к преступлению причастны члены преступной группы, которые действуют от имени 53-летнего местного криминального "авторитета". "Наблюдающий" по Кропивницкому, в свою очередь, представляет интересы "вора в законе" по кличке "Армен Хохол". Факт вымогательства денег был задокументирован.

Автор: Национальная полиция Правоохранители задержали рэкетиров

Автор: Национальная полиция Правоохранители задержали рэкетиров

У участников преступной группы изъяты средства, ножи, устройство для отстрела под патрон "Флобера", маску, мобильные телефоны и документы.

Автор: Национальная полиция Правоохранители задержали рэкетиров

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