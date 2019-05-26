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Правоохранители задержали псевдополицейських, которые похитили предпринимателя

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Правоохранители задержали псевдополицейських, которые похитили предпринимателя
Сейчас возбуждены уголовные производства по факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия. Фото: 1NEWS.COM.UA

Под Киевом группа вооруженных псевдополицейських похитила столичного предпринимателя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"ЧП произошло 24 мая в 19:20. На спецлинию 102 полиции Киевщины поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи с. Ревностное Бориспольского района неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили авто Land Rover ", - рассказали правоохранители.

По словам очевидца, злоумышленники угрожали водителю оружием и вытащили его из машины. После чего надели ему на голову черную маску, посадили в свою машину и поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на внедорожнике заложника.

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Получив информацию, полиция ввела в действие оперативный план "Перехват" в столице и области.

"Уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный Volkswagen T5. Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства", - добавили правоохранители.

Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя - и задержали группу злоумышленников, у которых изъяли оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду. Трое злоумышленников оказались жителями Днепропетровской области, еще один - из Крыма.

Сейчас возбуждены уголовные производства по факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, их также проверяют на причастность к совершению других вымогательств и разбойных нападений.

Во Львове правоохранители получили сообщение о минировании 13 объектов.

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