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пятница, 24 мая 2019 19:16

Правоохранители проверяют информацию о заминировании 13 объектов

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Правоохранители проверяют информацию о заминировании 13 объектов
Во Львове сообщили о минировании 13 объектов. Фото: Proms

Во Львове правоохранители получили сообщение о минировании 13 объектов.

Среди них есть железнодорожный вокзал и аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.

"Сегодня в 16:10 в полицию поступило сообщение о заминировании тринадцати объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт", - говорится в сообщении.

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На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.

20 мая львовские патрульные задержали псевдоминера, когда он держал в руках телефонную трубку и сообщал о "заминировании" помещение на улице Железнодорожной.

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