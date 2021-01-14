Правоохранители под видом "детективного агентства" сливали закрытую информацию россиянам

СБУ пресекли деятельность преступной группировки, сливали в сеть информацию с закрытых баз данных. Фото: ssu.gov.ua

Под видом работы частного детективного агентства действующие и бывшие правоохранители сливали информацию из закрытых баз данных органов государственной власти. Среди заказчиков - представители страны-агрессора.

Преступную деятельность группировки прекратили оперативники СБУ, рассказывает пресс-центр ведомства.

"Организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства". В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления ГПС Украины, чиновник государственной кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из отечественных страховых компаний", - сообщили в пресс-служба СБУ.

По предварительным данным досудебного следствия, "детективы" специализировались на сбыте информации из базы данных "Безопасная столица", которая фиксирует, в частности, движение транспортных средств, данные движения средств клиентов в банковских учреждениях. Фигуранты также продавали заказчикам данные из баз Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и органов юстиции.

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Злоумышленники "дополнительно" предоставляли услуги по незаконному визуального наблюдения и обеспечивали взлом электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость "услуг" составляла до $2 тыс., в зависимости от сложности задачи и объемов информации.

Оперативники задокументировали 9 фактов систематического сбыта данных через подконтрольный анонимный Telegram-канал. Они зафиксировали, что участники группы действовали и по заказу представителей страны-агрессора и в интересах лиц, проживающих на территории временно аннексированной АР Крым.

При одновременных обысках в Киеве, Днепре, Виннице и Кропивницкому по месту жительства организатора, фигурантов и расположение "детективного агентства" следователи и оперативники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы, аудиозаписи с грифами ограничения допуска, ключ доступа к ЕГР и другие доказательства противоправной деятельности.

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В рамках уголовного производства проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору и 4 его сообщникам.

Членам группировки инкриминируют злоупотребление властью, несанкционированное вмешательство в работу компьютерных и автоматизированных систем, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, несанкционированные действия с такой информацией и разглашение коммерческой и банковской тайны. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет и штрафы.

Разоблачение осуществили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены в отношении Леонида Кучмы и Андрея Ермака. Во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене. Непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве.