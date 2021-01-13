Дело о возможной госизмене Ермака и Кравчука закрыли - депутат

СБУ закрыла дело против Ермака и Кравчука. Фото: Украинская правда

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены в отношении Леонида Кучмы и Андрея Ермака.

Дело против представителей украӥнськоӥ делегации на переговорах в Минске открыли по заявлению нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича, он сообщил в facebook.

Во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене. Непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве.

Именно поэтому принято решение о закрытии дела.

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В апреле 2020 суд обязал СБУ открыть соответствующее производство. Речь идет о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО. Идея создания такой площадки принадлежала том числе и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.