Пожар в одесской "Аркадии": в городе проверят все хостелы

В одесской гостинице произошел пожар. Два человека погибли. Фото: od.npu.gov.ua

После пожара в гостинице "Аркадия" в Одессе составят перечень и проверят все частные хостелы.

Соответствующее поручение мэр Геннадий Труханов дал руководителям райадминистраций. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба мэрии.

Также Труханов приказал проверить, кто именно вводил здание в эксплуатацию. И проверить договоры аренды частных хостелов и отелей, которые не оформлены официально.

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"Сгоревший отель - это притон. Мы должны ежедневно писать письма в соответствующие органы, чтобы они реагировали на это. Потому что наша бездеятельность дает людям возможность думать, что мы покрываем все эти притоны", - заявил одесский городской голова.

В помещении, где произошел пожар, был хостел, который сдавали в аренду, рассказал директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов. По его словам, вероятная причина пожара - это перегрузки электропроводки обогревателями. Добавил, что владельца отеля уже допросили в полиции.

В Одессе в помещении гостиницы "Аркадия" на ул. Посмитного, 10/12 произошел смертельный пожар 17 января в 20:30. Вспыхнуло на 3-м этаже. Огонь перекинулся на крышу. В общем пылало около 1,2 тыс. кв. м. Двое постояльцев погибли. Еще 8 пострадали. Двое из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.