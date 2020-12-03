Появились подробности о мужчине, который прыгнул с окна больницы

В Мариуполе из окна 8-го этажа прыгнул 30-летний мужчина. Приехал навестить больного отца. Фото: unsplash.com

30-летний мужчина, который прыгнул с окна больницы в Мариуполе Донецкой области, не был пациентом медучреждения. Он житель соседней области. Приехал навестить больного отца.

Оставил предсмертную записку, в которой просил не винить его, рассказала директор областной больницы Ольга Голубченко, передает TV7.

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"Он приехал проведать отца с матерью. Побыл с ними. Мать куда-то отвлеклась, вышла из палаты. Мужчина открыл окно и выпал. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что просит его ни в чем не винить. Что ему очень тяжело смотреть на болезнь отца. И ему жаль мать", - рассказала Голубченко.

По ее словам, когда мать вернулась в палату, сына не увидела и закрыла окно.

"Медицинский персонал был занят измерением температуры, делали утренние процедуры пациентам. Никто ничего из персонала не видел", - добавила Голубченко.

Тело 30-летнего мужчины под окнами больницы в Мариуполе обнаружили утром 3 декабря. Предварительно, мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна 8-го этажа.