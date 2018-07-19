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четверг, 19 июля 2018 15:08

Появилась новая версия убийства украинца в Турции

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Появилась новая версия убийства украинца в Турции
Украинец Андрей Сова и россиянин Андрей Похвальный поссорились еще до начала футбольного матча. Фото - gazetevatan.com

Украинец Андрей Сова и россиянин Андрей Похвальный поссорились еще до начала футбольного матча. Тогда словесная перепалка переросла драку. Присутствующие пытались оказать помощь Сове, были уверены, что травма после падения несерьезная. Об этом заявила очевидец конфликта Юлия Захарова, передает "Обозреватель".

"Футбольный матч еще не начался. По телевизору показывали, как команды готовятся к игре, судья подбрасывает монетку. Тот русский сидел за столом, там были бы еще женщины, дети. Он был не пьян, может, немного выпил. А украинец был хорошо навеселе, не очень твердо держался на ногах, ходил между столиками", - утверждает Захарова.

По ее словам, Андрей Сова подошел к столику россиянина. Завязалась словесная перепалка.

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"Русский встал и будто хлопнул его по лицу. Украинец упал на спину и потерял сознание. Сам россиянин был в шоке от случившегося. Люди начали оказывать украинцу помощь. Мы побежали за водой и салфетками, думали, пригодятся. Россиянин пытался уйти, но сотрудники отеля задержали его, взяли за руки, отвели в комнату администратора. Вызвали "скорую", врачи забрали украинца, но уже тогда говорили, что у него все плохо. Жену его нашли уже через несколько часов", - говорит Захарова.

Ее показания также есть в материалах дела Андрея Похвального.

Россиянину Андрею Похвальному, который толкнул украинца, грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. На время следствия турецкие правоохранители взяли его под стражу.

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