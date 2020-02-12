Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США

13 февраля 2002 года в США повесился украинец 27-летний Николай Солтис. Его мертвым нашли правоохранители в камере тюрьмы города Сакраменто - столице штата Калифорния. Местный шериф заявил, что это было самоубийство.

Автор: murderpedia.org Солтис несколько раз хотел покончить с собой

Солтис попал в тюрьму 30 августа 2001 года. За 10 дней до того в своем доме он зарезал беременную жену Любовь. Предполагают, что в тот вечер супруги поссорились, потому что не могли поделить их авто. Затем Николай поехал на Ранчо Кордова к своим родственникам. Там убил дядю, тетю и двух племянников 9-ти и 10-ти лет. Впоследствии заехал к матери. Забрал 3-летнего сына Сергея и убежал. На следующий день мальчика с перерезанным горлом нашли в коробке среди мусора. В своем автомобиле преступник оставил записку, в которой объяснял, что убил родню, потому что они "отравили" его репутацию.

Тогда Николая внесли в список 10 самых опасных преступников США. Тому, кто его поймает обещали $70 тыс. вознаграждения. Впоследствии украинца задержали во дворе дома его матери.

Солтыса официально обвинили в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами семи человек, включая неродившегося ребенка. Ему грозило максимальное наказание - смертная казнь или пожизненное заключение. Судебное заседание по делу назначили на 19 марта 2002 года.

Предварительно мужчину осмотрели психиатры. Заявили, что он абсолютно здоров и отвечает за свои действия. При этом еще в Украине у Николая диагностировали психическое расстройство, поэтому не взяли на службу в армию. Но американские врачи убеждали, что убивал он сознательно.

Попав в тюрьму, Солтис несколько раз пытался покончить с собой. В октябре ударил себя остро заточенным карандашом. Но раны были не глубокие. За несколько недель выпрыгнул из окна второго этажа, когда возвращался с прогулки. Тогда только повредил колено. После этого его перевели в психиатрическое изолятора. До последнего момента преступник отказывался сотрудничать с адвокатами. Просил только позволить поговорить со священником.

Фото: sfgate.com

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В США Николай Солтис уехал в 1998 году. Однако жену и сына забрал только в 2001-м. Был безработным.

"С Николаем знакомы больше года. Здесь его знают почти все. Был человеком тихим и никогда никому неприятностей не доставлял", - рассказывал сосед Солтиса Олег Богуш.

Однако правоохранители считают, что он имел склонность к насилию и раньше.

"Еще в Украину в семье Солтысов ссоры между супругами неоднократно заканчивались насилием со стороны мужа. Очевидно, этим объясняется тот факт, что жена Солтыса долгое время отказывалась приехать в США. В отличие от мужчины, женщина смогла устроиться на работу, в которой должна была приступить в день своей смерти", - говорил представитель управления шерифа графства Сакраменто Фрэнк Рассел.

Под Ровно мужчина во время ссоры застрелил жену и покончил с собой. Супруги находилось в селе Руда-Красная. Дочь не могла связаться с родителями, и поэтому попросила соседа проверить их.