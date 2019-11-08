Мужчина во время ссоры убил жену и застрелился сам

Под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой. Фото: Нацполиция

Под Ровно мужчина во время ссоры застрелил жену и покончил с собой.

Супруги находилось в селе Руда-Красная. Дочь не могла связаться с родителями, и поэтому попросила соседа проверить их. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Трагедии вероятно предшествовал конфликт, в ходе которого 54-летний мужчина закрылся в комнате, а жена пыталась открыть дверь с помощью топора. В этот момент раздался выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья, пуля которого попала 55-летней женщине в голову. Тело мужчины с оружием рядом обнаружили на диване. Предварительно, он сам выстрелил себе в шею", - отметили правоохранители.

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Семья характеризуется как вполне благополучная, что между ними произошло - неизвестно. Погибшая работала в Ровно, а мужчина, выйдя на заслуженный отдых, проживал в селе Руда-Красная.

На Ровенщине местные жители нашли тело 25-летнего односельчанина. Рядом с погибшим лежал пистолет.