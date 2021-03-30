Повалил на землю и раздевал: мужчина едва не изнасиловал школьницу

В городе Кролевец Сумской области 19-летний мужчина напал на школьницу и хотел ее изнасиловать.

Девушка в это время возвращалась сама домой. Ее крики услышала женщина, которая была неподалеку, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"Злоумышленник повалил девушку на землю, пытался снять со школьницы джинсы и осуществить с ней сексуальные действия насильственного характера. Старшеклассница неистово сопротивлялась и кричала. Ее крики о помощи услышала женщина, которая проходила неподалеку, поэтому насильник покинул попытки и бросился наутек", - сказано в сообщении.

Автор: su.npu.gov.ua Злоумышленником оказался 19 - летний житель одного из сел Конотопского района

Автор: su.npu.gov.ua Злоумышленник повалил девушку на землю, пытался стянуть с школьницы джинсы

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Прохожие помогли девушке вызвать полицию. Школьница, чуть придя в себя, описала полицейским приметы неизвестного. По ее словам, он был молодой, в грязной одежде и почему-то в крови.

Уже через час правоохранители заметили на одной из улиц похожего по приметам мужчину. Полиция остановила его и доставила в отделение. Лишь взглянув на него, школьница сразу же узнала того, кто пытался ее обидеть.

Злоумышленником оказался 19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В Бердичеве Житомирской области неизвестный пытался изнасиловать женщину. Когда она начала сопротивляться - ранил ножом в шею, а потом положил на железнодорожные рельсы.