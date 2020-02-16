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Неизвестный пытался изнасиловать женщину и оставил ее раненой на рельсах

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Неизвестный пытался изнасиловать женщину и оставил ее раненой на рельсах
В Бердичеве Житомирской области неизвестный с ножом напал на женщину и пытался изнасиловать. Фото - ТСН

В Бердичеве Житомирской области неизвестный пытался изнасиловать женщину. Когда она начала сопротивляться - ранил ножом в шею, а потом положил на железнодорожные рельсы.

Сестра потерпевшей рассказала, что нападение произошел 15 февраля около 18 часов недалеко от местного вокзала. Нападавшим был мужчина около 35-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, одет в темную куртку, темные штаны и шапку, с 3-дневной небритостью и легким перегаром, сообщается в заметке на странице "Подслушанно в Бердичеве" в Facebook.

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"Сначала спросил, который час, прошел мимо, а потом догнал, напал с ножом со спины, сказал закрыть рот и раздеваться", - пишет сестра пострадавшей София.

Раненая жертва уже лежа на рельсах, оттолкнула нападавшего ногами, порезав себе руки, а он убежал в сторону вокзала.

В комментариях к этому сообщению жители Бердичева отмечают, что такой случай в городе случился не впервые, следовательно, вероятно, здесь действует серийный насильник. В полиции это событие обещают прокомментировать позже.

В Ужгороде Закарпатской области 26-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. Подозреваемого задержали. Им является уроженец города Золочев Львовской области.

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