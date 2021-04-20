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вторник, 20 апреля 2021 15:21

Попросился отдохнуть и через мгновение лежал в крови: что рассказал тренер тира, где ранен школьник
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В Черкассах задержали тренера спортивной школы, на уроке которого 14-летний воспитанник получил огнестрельное ранение в голову
Фото: ch.npu.gov.ua
В Черкассах задержали тренера спортивной школы, на уроке которого 14-летний воспитанник получил огнестрельное ранение в голову
В Черкассах задержали тренера спортивной школы, на уроке которого 14-летний воспитанник получил огнестрельное ранение в голову

На занятии по стрельбе в тире при школе в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Он в крайне тяжелом состоянии.

Парень пришел на плановое занятие. Как все произошло, никто не видел. В помещении парень был один. Тренер рассказал, что нашел его в луже крови на полу.

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"Я взял оружие в хранилище и положил на столик. Ученик был спокойный. Сделал три-четыре выстрела, ходил к мишени, смотрел. Занятие, как занятие. Потом вижу, пошел к скамейке. Попросился немного отдохнуть. Я отлучился. Когда вернулся, не увидел его на скамейке, которую видно из дверей. Посмотрел, он лежит на полу. Меня это удивило. Думал, ударился, или что-то еще случилось. Подбежал, он в луже крови. И оружие, которое оставил на столике, возле него", - рассказал тренер.

Следователи назначили ряд экспертиз. Устанавливают обстоятельства, при которых школьник получил пулю в голову.

В Черкасской школе №9 14-летний парень получил ранение в голову, находясь в тире. Трагедия произошла 19 апреля примерно в 16:00. Он ученик девятого класса школы №34. В тир пришел на тренировку. Когда "скорая" прибыла, подросток был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. В больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние оценивают как крайне тяжелое.

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Дата
20
апреля

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