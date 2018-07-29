Поляк устроил акт вандализма на военном кладбище во Львове

Мужчина повредил статуи на "Мемориале орлят". Фото: Zaxid.net

Во Львове гражданина Польши задержали за повреждение архитектурного элемента на территории польского военного мемориала на Лычаковском кладбище.

Он повредил щиты вокруг скульптур львов на территории захоронений "Львовских орлят" - молодых львовских поляков, воевавших против власти Западноукраинской народной республики и Украинской галицкой армии в 1918-1919 годах.

"Нарушитель признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье "Мелкое хулиганство", еще ему нужно заплатить 340 грн судебного сбора", - отметили в пресс-службе Львовского городского совета.

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"Задержанный за повреждение щитов на территории польских военных захоронений - житель Польши. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове", - сообщил директор коммунального предприятия "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Российская ФСБ инициировала "войну памятников" между Украиной и Польшей, считает историк и публицист Александр Зинченко. Ключевой проблемой волны вандализма против украинских памятников Зинченко считает отсутствие осуждения таких действий со стороны официальных органов власти Польши.