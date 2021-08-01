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воскресенье, 01 августа 2021 11:39

Полуголый мужчина устроил драку с полицейскими

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Полуголый мужчина устроил драку с полицейскими
Двое полицейских получили травмы. Фото: rbc.ua

В Харькове по улице Ушакова полуголый человек бушевал на крыше дома. За его неадекватное поведение вызвали полицейских.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Мужчина бросался на правоохранителей с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы. Один из них упал из дома

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Все же его задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На базе патрульной полиции в Полтавской области обучают полицейских мотобатальйонов быстрого реагирования.

Для учений в Полтаву приехали патрульные из Киева и Одессы, которые уже имели опыт управления мототранспортом. Теперь проходят углубленный курс "Управление полицейским мотоциклом", разработанный специально для патрульных.

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