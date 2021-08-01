Полуголый мужчина устроил драку с полицейскими

В Харькове по улице Ушакова полуголый человек бушевал на крыше дома. За его неадекватное поведение вызвали полицейских.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Мужчина бросался на правоохранителей с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы. Один из них упал из дома
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Все же его задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На базе патрульной полиции в Полтавской области обучают полицейских мотобатальйонов быстрого реагирования.
Для учений в Полтаву приехали патрульные из Киева и Одессы, которые уже имели опыт управления мототранспортом. Теперь проходят углубленный курс "Управление полицейским мотоциклом", разработанный специально для патрульных.
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