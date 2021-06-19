Полиция задержала группу вооруженных грабителей

В Сумах группа злоумышленников совершила вооруженное нападение и ограбила 26-летнюю девушку.
Пострадавшая обратилась в полицию. Об этом сообщает прес-служба Нацполиции региона.
Через несколько часов злоумышленников задержали. Ими оказались жители города Ворожба Сумского района - им по 33, 34 и 38 лет.
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В ходе обысков правоохранителям удалось изъять деньги - 70 тысяч грн, оружие и наркотики.
Полиция открыла уголовное производство по статье о разбое. Злоумышленникам грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.
В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостела. После совершенного злоумышленник ограбил потерпевшую и скрылся.
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