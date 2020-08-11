Полиция разоблачила попытку покушения на судью

Полиция нашла взрывчатку в гараже судьи. Фото: Нацполиция

Судью пытались подорвать возле Ивано-Франковска.

Неизвестные установили растяжку в гараже, которая должна была взорваться, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Житель села Подпечеры при открытии гаражных роллет обнаружил предмет, похожий на гранату. По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую растяжку.

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"Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - написали в сообщении.

Правоохранители открыли дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь судьи.

Одному из судей Антикоррупционного суда и его семье выделили круглосуточную охрану. Причиной таких мер являются угрозы в его адрес.