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вторник, 11 августа 2020 13:37

Полиция разоблачила попытку покушения на судью

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Полиция разоблачила попытку покушения на судью
Полиция нашла взрывчатку в гараже судьи. Фото: Нацполиция

Судью пытались подорвать возле Ивано-Франковска.

Неизвестные установили растяжку в гараже, которая должна была взорваться, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Житель села Подпечеры при открытии гаражных роллет обнаружил предмет, похожий на гранату. По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую растяжку.

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"Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - написали в сообщении.

Правоохранители открыли дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь судьи.

Одному из судей Антикоррупционного суда и его семье выделили круглосуточную охрану. Причиной таких мер являются угрозы в его адрес.

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Дата
11
августа

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