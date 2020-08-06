Судьи ВАКС предоставили круглосуточную охрану: подробности

Один из судей ВАКС обеспечен личной круглосуточной охраной. Фото: Reuters

Одному из судей Антикоррупционного суда и его семье выделили круглосуточную охрану.

Причиной таких мер является угрозы в его сторону. Об этом сообщает пресс служба ведомства.

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"Подчеркнуто пренебрежительное отношение к лицам, которые выполняют сложнейшую функцию государства, разжигает ненависть к профессии судьи, трансформируется в акты агрессии. Сейчас один из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечен личной круглосуточной охраной, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка ", - говорится в сообщении.

В Конституционный Суд Украины поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционный суд. Представление сделали 49 народных депутатов Украины.