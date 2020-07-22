КСУ рассмотрит конституционность закона о ВАКС

В КСУ поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины. Фото: Reuters

В Конституционный Суд Украины поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционный суд.

Представление сделали 49 народных депутатов Украины. Об этом сообщил пресс-центр КСУ в среду, 22 июля.

"Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд с ходатайством признать Закон Украины" О Высшем антикоррупционный суд "от 7 июня 2018 № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, что народные депутаты считают данный Закон неконституционным в целом.

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"... ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону Украины, и без которых Закон № 2447 нельзя применять вообще ", - говорится в представлении.

Ранее, в КСУ поступило представление о конституционности отдельных положений закона о НАБУ.