Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров

Сотрудник полиции едва не создал ДТП с автомобилем, в котором находились трое детей. А вместо извинений достал оружие и пострелял их отцов - участников АТО.

Об этом сообщает херсонский информационный портал Мост.

Фото: most.ks.ua

По данным СМИ, агрессора зовут Павел Заяц, он правоохранитель - старший инспектор по особым поручениям Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Событие произошло 12 июня около 11 часов в Каховском районе Херсонской области. На перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка автомобиль, который выезжал со стороны села Цукурты в сторону села Коробки, не предоставил преимущество другому автомобилю, чем создал аварийную ситуацию.

Водитель-нарушитель пытался скрыться с места происшествия, и его догнал водитель авто, чудом избежавшего ДТП. Но вместо извинений нарушитель неожиданно достал травматическое оружие и открыл огонь.

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В автомобиле, по которому стрелял агрессивный водитель, находились двое мужчин и трое детей. В результате обстрела оба взрослых получили пулевые ранения: один мужчина был ранен в ногу, другой - в живот. Оба пострадавших - участники АТО, как и напавший на них полицейский.

Раненых мужчин доставили в больницу, где одого из них прооперировали.

На место происшествия прибыли полицеские, оперуполномоченные внутренней безопасности и следователи ГБР, которые приняли заявления о преступлении и провели необходимые следственные действия.

В Одесса неадекватный водитель устроил дикий ночной дрифт. В ночь на 13 июня на участке дороги общего пользования вблизи международного аэропорта "Одесса" водитель спортивной машине на большой скорости едва вписался в поворот, вылетев на полосу встречного движения. Продолжая дрифтуваты, помчался по дороге, создавая опасность ДТП для других участников дорожного движения, которые в то время были на этом участке дороги.