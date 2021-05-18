Полицейские жестоко "скрутили" мужчину, потому что не одел маску

После задержания мужчина получил сотрясение мозга. Фото: zt.20minut.ua

В Днепре на автовокзале полицейские жестко задержали мужчину за отсутствие на нем защитной маски.

После задержания мужчина получил сотрясение мозга, сообщила Наталья Неруш в одном из пабликов Facebook.

"На автовокзале задержали парня за отсутствие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания, и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением мозга", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео

В комментариях пользователи сети возмутились поведением полицейских. О пострадавшего пишут, что видели его раньше. Пишут, что он приятный человек, очень любезно предложил купить билет через терминал, чтобы в очереди не стоять.

В Мариуполе в одном из супермаркетов мужчина с топором в руках разгромил несколько кассовых аппаратов и все, что находилось рядом с ними. Инцидент произошел 22 апреля. Происходящее на камеру снимал его сын.