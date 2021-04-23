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пятница, 23 апреля 2021 09:42

Мужчина топором разгромил супермаркет, потому что жену заставили надеть маску

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Мужчина топором разгромил супермаркет, потому что жену заставили надеть маску
ричина, вызвавшая такую яркую вспышку агрессии. - отказ сотрудников магазина обслуживать жену нападающего, так как она была без медицинской маски Фото: facebook.com/don.gunp

В Мариуполе в одном из супермаркетов мужчина с топором в руках разгромил несколько кассовых аппаратов и все, что находилось рядом с ними.

Инцидент произошел 22 апреля. То, что происходит на камеру снимал его сын, пишет Информатор. Причина, вызвавшая такую яркую вспышку агрессии. - отказ сотрудников магазина обслуживать жену нападающего, так как она была без медицинской маски.

Женщина пыталась сделать покупку, находясь без маски, тем самым нарушая карантинные требования. Кассир сделал ей замечание и попросил ее надеть, как того требует законодательство. Однако женщина отказалась и настаивала на том, чтобы ей "пробили" товар.

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Кроме сотрудников магазина, замечания женщине делали и люди, которые находились рядом. Надеть маску ее это не заставило. Товар ей не продали. Уже за пределами кассовой зоны между женщиной и одним из покупателей произошел конфликт. Словесная перепалка проходила на повышенных тонах. Она утверждала, что этот человек ее толкнул, отчего через некоторое время ее муж и ворвался в магазин.

Забежав в магазин, он начал громить кассовые аппараты, стеллажи и все, что находилось в прикассовой зоне. Пытался найти кассира, но никого не нашел. Охранники и сотрудники супермаркета сразу же нажали тревожную кнопку. Исчез дебошир с места до того, как приехали сотрудники службы охраны и наряд полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Также в пресс-службе АТБ добавили, что общая сумма нанесенного мужчиной ущерба составляет более 100 тыс. грн. Точная сумма устанавливается. Разгромлены 4 кассовые аппараты, прикассовые зоны и испорченный товар. Полный текст официального заявления можно прочитать на сайте компании.

Личность злоумышленника установлена ​​- им оказался 35-летний местный житель. Его задержали. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Сумах покупатель набросился с ножом на продавщицу и охранника магазина. Мужчине порезал лицо, а женщине - руки. Конфликт начался, когда двое нетрезвых мужчин зашли в магазин без масок. В ответ на замечание - начали скандалить, а затем толкаться. Один из посетителей вытащил канцелярский нож.

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