Безмасочник порезал продавщицу и охранника магазина

В Сумах в магазине покупатель без маски порезал охраннику лицо, а продавцу - руки. Фото: tsn.ua

В Сумах покупатель набросился с ножом на продавщицу и охранника магазина. Мужчине порезал лицо, а женщине - руки.

Конфликт начался, когда двое нетрезвых мужчин зашли в магазин без масок. В ответ на замечание - начали скандалить, а затем толкаться. Один из посетителей вытащил канцелярский нож, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нарушители карантина устроили конфликт на заправке

Медики обработали пострадавшим раны и отпустили домой. Полиция нашла нападавших - те пьянствовали неподалеку.

Мужчину с ножом доставили в участок. За легкие телесные повреждения ему грозит до двух лет лишения свободы. А оштрафуют ли его за нарушение карантина - неизвестно. Потому что при появлении полиции дебоширы маски надели.

В Марганце Днепропетровской области в супермаркете АТБ произошел конфликт между мужчиной без маски и охраной магазина, на которых тоже не было масок. Во время конфликта с мужчиной они применили резиновые дубинки.