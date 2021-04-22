Безмасочник порезал продавщицу и охранника магазина

В Сумах покупатель набросился с ножом на продавщицу и охранника магазина. Мужчине порезал лицо, а женщине - руки.
Конфликт начался, когда двое нетрезвых мужчин зашли в магазин без масок. В ответ на замечание - начали скандалить, а затем толкаться. Один из посетителей вытащил канцелярский нож, сообщает ТСН.
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Медики обработали пострадавшим раны и отпустили домой. Полиция нашла нападавших - те пьянствовали неподалеку.
Мужчину с ножом доставили в участок. За легкие телесные повреждения ему грозит до двух лет лишения свободы. А оштрафуют ли его за нарушение карантина - неизвестно. Потому что при появлении полиции дебоширы маски надели.
В Марганце Днепропетровской области в супермаркете АТБ произошел конфликт между мужчиной без маски и охраной магазина, на которых тоже не было масок. Во время конфликта с мужчиной они применили резиновые дубинки.
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