Полицейские попали под пули рецидивиста, который стрелял из своего окна

В Кременчуге Полтавской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.

Под пули попали полицейские, которые приехали на вызов неподалеку, сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

"Ночью работников Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции проинформировали об обстреле полицейских в городе Кременчуг, которые отрабатывали вызов по конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города. Неизвестный из окна многоэтажки попала в двух правоохранителей при исполнении. На месте происшествия оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрельцом оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью", - говорится в сообщении.

Фото: pl.npu.gov.ua

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Известно, что стрелок ранее был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение. В его доме полицейские проводили обыски и нашли пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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