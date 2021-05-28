В 14-летнего школьника стреляли из винтовки

Мужчина стрелял по стаканам из пневматической винтовки и случайно задел пулей прохожего подростка, который гулял неподалекуФото: pixabay.com

В поселке Старый Крым Донецкой области 18-летний мужчина выстрелил в 14-летнего подростка.

Ребенка он ранил из винтовки, сообщили в пресс-службе Мариупольского управления полиции.

"Информация о травмировании 14-летнего парня поступила в полицию вчера, 27 мая, около 21:30 от друга потерпевшего. На место происшествия сразу выехал наряд патрульной полиции, с помощью свидетеля установил вероятного стрелка. Им оказался местный житель 2002 года рождения. Как пояснил мужчина, он стрелял по стаканам из пневматической винтовки и случайно задел пулей прохожего подростка, который гулял неподалеку", - говорится в сообщении.

Парня обследовали врачи. Его жизни ничего не угрожает.

Следствие продолжается.