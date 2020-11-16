Полицейские избили дубинками футбольных фанатов

В Ровенской области полицейские избили футбольных фанатов, которые выбежали после матча на поле Фото: volynnews.com

В Ровенской области полицейские избили футбольных фанатов, которые выбежали после матча на поле.

Конфликт произошел на футбольном матче Верес-Волынь, пишет rbc. Игра проходила в 56 км от Ровно в поселке Млинов. В конце соревнования футбольные фанаты "Волыни" выбежали на поле. Полицейские немедленно отреагировали и "скрутили" нарушителей порядка.

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Некоторым из фанатов заламывали руки и надевали наручники. Все это происходило на земле. В защиту поклонников пришел вратарь "Вереса" Богдан Когут и тренер луцкой команды Юрий Вирт. Они просили "полицейских" не применять силу и отпустить болельщиков.

На видео заметно, как одного фаната бьют дубинками на земле представители полиции. Все это сопровождается громкими криками других участников конфликта.

В конце концов фанов вывели за пределы стадиона и отпустили.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

5 июля в Волочиске Хмельницкой области после матча первой лиги между местным "Агробизнесом" и закарпатским "Минаем" в судейской комнате был избит главный арбитр встречи Юрий Иванов. Сам арбитр обвиняет в избиении президента клуба вице-президента УАФ Олега Собуцкого. Причиной стал не назначенный в ворота гостей пенальти и назначенный не очевидный, по мнению хозяев поля, 11-метровый в их ворота.