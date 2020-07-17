За избиение арбитров футбольного тренера дисквалифицироали пожизненно

Избмение арбитра в Закарпатской области

В минувшую среду, 15 июля, в Волочиске Хмельницкой области после матча первой лиги между местным "Агробизнесом" и закарпатским "Минаем" в судейской комнате был избит главный арбитр встречи Юрий Иванов. Фото арбитра со следами крови опубликовал директор каналов "Футбол" Александр Денисов.

Сам арбитр обвиняет в избиении президента клуба вице-президента УАФ Олега Собуцкого. Причиной избиения стал не назначенный в ворота гостей пенальти и назначенный не очевидный, по мнению хозяев поля, 11-метровый в их ворота.

В Украине не впервые бьют арбитров. В 1997 году тренер мариупольского "Азовца" Юрий Погребняк в 4:00 утра в сопровождении четырех человек вошел в отель, где отдыхали судьи матча "Азовец" - "Ворскла" (2:5) Вадим Шевченко и Александр Козаченко и на протяжении 20 минут избивал арбитров.

После инцидента Погребняка оштрафовали на 5000 долларов, дисквалифицировали пожизненно, но впоследствии сменили гнев на милость и через некоторое время разрешили вернуться в футбол.

В прошлом году в Виннице футбольные фанаты избили главного арбитра матча второй лиги "Нива" - "Полесье" Дениса Резникова. Оба клуба претендовали на выход в первую лигу. Хозяева открыли счет в первом тайме, но во второй половине игры арбитр назначил спорный пенальти в ворота "Нивы". Терпение фанатов ворвался на последней добавленной минуте, когда гости забили победный мяч. На поле выскочили шестеро агрессивных мужчин, догнали и начали бить арбитра. Расправу прекратил наряд полиции. Виновных в избиении не нашли и не наказали.

После инцидента Погребняка оштрафовали на 5000 долларов, дисквалифицировали пожизненно, но впоследствии сменили гнев на милость

В прошлом году матч чемпионата Закарпатской области между командами "Карпаты" (Дубовое) и "Поляна" завершился нападением болельщиков на главного арбитра.



Фанаты "Карпат" остались недовольны работой рефери, который удалил вратаря хозяев. В инцидент вмешалась полиция.



По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также участвовал бывший главный тренер "Карпат".

Скандалом завершился поединок 11-го тура чемпионата Премьер-лиги Львовской области в Подмонастыре между местным "Фениксом-Стефано" и футбольным клубом "Мостиска".

После того, как хозяева забили второй гол в матче, один из игроков "Мостиски" Максим Козырев получил от арбитра Романа Холявка желтую карточку за разговоры. После этого футболист ударил рефери, за что получил красную карточку.

Это изрядно возмутило президента и играющего тренера "Мостиски" Андрея Шагало, который ударил рефери в голову.

Матч так и не был закончен. Игроки "Мостиски", которые остались вдевятером, отказались продолжать игру.

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15 июля скандалом завершился матч первой Лиги между "Ингульцем" и "Прикарпатьем". Хозяева выиграли благодаря пенальти на последней добавленной минуте. 11-метровый придумал арбитр Иван Бондарь. Несмотря на страсти, разгоревшиеся, арбитра все-таки не побили.