Покойница час лежала на морозе возле морга

Известно, что женщина умерла от коронавируса Фото: volynnews.com

В городе Киверцы Волынской области тело покойной час лежало на морозе.

Ее тело из больницы отправили в морг, который оказался запертым. Медперсонал больницы и родственники не могли попасть внутрь, потому что ключи были у владелицы бюро ритуальных услуг, которая арендует это помещение, пишет tsn.ua. Известно, что женщина умерла от коронавируса.

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"Раньше ключ был в приемном отделении, а потом поменяли замок что ли. Я тем не интересовался, потому что проблем никаких не было", - рассказал главный врач Михаил Слижук.

Женщина арендует помещение уже 4 года. За вывеску служат номера ее телефонов и список услуг. Здесь можно приобрести сразу гроб, крест, подушки, полотенца.

Арендатор уверяет, что это все клевета, а то, что тело час пролежало на морозе, оправдывает тем, что ей поздно об этом сообщили. Уверяет, что ключи от морга есть и в самой больнице. Чтобы выяснить, правда ли это, главный врач, которого тоже вызвал мэр, звонит подчиненным. Работники подтверждают, что ключи вроде у них.

Чтобы найти виновных в том, что тело умершей час пролежало на морозе, мэр назначил служебную проверку. И обещает, что ни одного магазина в помещении морга отныне не будет.

Однако ритуальное бюро на территории больницы все же будет. Но так как у нынешнего арендатора срок договора истек, новых предпринимателей обещают найти через конкурс.

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от сердечного приступа умерла женщина. Сначала к ней отказалась приезжать "скорая", а потом ее не приняли в больнице.