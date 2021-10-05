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вторник, 05 октября 2021 15:13

Показали новое видео ареста Саакашвили

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Показали новое видео ареста Саакашвили
Показали видео ареста в квартире. Фото: Reuters

Опубликовали новое видео ареста в Тбилиси бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Видео могли снять в квартире, где до задержания находился политик, сообщает "Європейська правда".

Видео длится всего 22 с. Полицейские сняли, как на Саакашвили надевают наручники.

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Саакашвили не сопротивлялся. Полицейские не применяют силы к нему.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

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Дата
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