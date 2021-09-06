Показали фото девушки, стрелявшей из арбалета по учителям

В соцсетях показали фото 19-летней девушки, стрелявшей из арбалета в полтавской школе №11.

Девушка ворвалась в школу с оружием и открыла стрельбу по учителям. Двое педагогов пострадали. Одной стрела насквозь пронзила руку, сообщают в Telegram "Труха Харьков".

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Выкурив сигарету, девушка зашла в класс и выстрелила в спину учительнице. У девушки были зеленые волосы и порезанные руки, свидетельствует очевидец.

Злоумышленницу задержали. Ее допросили следователи и планируют установить, употребляла ли она алкоголь или наркотики.







6 сентября в 10:30 на территории общеобразовательной школы №11 в Полтаве, девушка стреляла из арбалета. Двое учителей получили ранения.