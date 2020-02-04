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Поговорил с девушкой и исчез: рассказали о 14-летнем парне, которого переехал поезд

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Поговорил с девушкой и исчез: рассказали о 14-летнем парне, которого переехал поезд
На Прикарпатье 14-летний парень погиб под колесами поезда. Фото: if.npu.gov.ua

14-летний парень, которого переехал поезд в Ивано-Франковске, незадолго до смерти говорил с девушкой. А потом 3 часа не отвечал на звонки. Полицейские устанавливают, была ли его смерть самоубийством или несчастным случаем.

Парень воспитывался в полной семье, которая ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Сам подросток был активным в школе. Друзья его также имеют хорошие характеристики, рассказала руководитель ювенальной полиции ГУНП области Алла Бойчук, передает gk-press.if.ua.

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"На месте трагедии нашли телефон парня. Через 30 мин. после наезда поступило сообщение о пропаже ребенка. Парень всегда был на связи, а в этом случае 3 часа не брал телефон. Именно это удивило отца, и он сообщил об исчезновении. Последние звонки были у него в 19 часов. Общался с девушкой, но родители сейчас запретили с ней говорить, потому, о чем говорили, неизвестно", - добавляет Бойчук.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В Ивано-Франковске пассажирский поезд сообщением Харьков - Рахов переехал 14-летнего парня. Трагедия произошла 3 февраля, около 20:30. От полученных травм подросток скончался на месте.

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04
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