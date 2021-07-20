Погибшим под руинами дома оказался несовершеннолетний

Фото: lv.npu.gov.ua

Погибшим во время обрушения дома на ул. Русской во Львове оказался 17-летний парень.

Он - житель одного из сел Стрыйского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Обвал произошел в одноэтажном здании, в котором проводилась реконструкция. Вследствие работ обрушилось перекрытие с крышей и стена. Личность погибшего установили. Тело несовершеннолетнего направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Виновнику грозит до восьми лет за решеткой.

Трагедия произошла 19 июля около 16:45. На ул. Русской во Львове обвалилась стена дома. В горсовете сообщили, что на месте нашли перфоратор. Никаких разрешений на проведение ремонта в здании не давали. В ГСЧС говорят, что это нежилой дом. В городском совете - что жилой.