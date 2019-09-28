Поезд убил трех людей в Запорожской области

Обстоятельства гибели людей до сих пор неизвестны

В Запорожской области были найдены тела трех человек, которые, вероятно, были смертельно травмированы электропоездом.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.

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Сейчас устанавливаются обстоятельства их гибели.