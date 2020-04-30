Поезд протаранил легковушку: погибла семейная пара

В результате аварии погибли супруги. Фото: Информатор

В Днепре на железнодорожном переезде "29-й километр" поезд протаранил легковушку.

В результате ДТП погибла семейная пара. Об этом сообщает "Информатор".

Автомобиль проезжал железнодорожный переезд, водитель проигнорировал предупредительный световой и звуковой сигналы светофора. В результате произошло столкновение поезда и легковушки. Машинист не увидел на переезде автомобиль, только почувствовал сильный толчок и применил торможение.

После столкновения поезд протащил автомобиль еще 500 метров. Супружеская пара 68 и 66 лет умерла от удара на месте.

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Тела погибших достали из автомобиля сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования.

В Бердичеве Житомирской на железнодорожном вокзале обнаружили труп неизвестного мужчины. Лежал на крыше грузового поезда.