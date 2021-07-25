Поезд переехал пенсионера насмерть

 
Ексклюзивы
1/5
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
33 Просмотров: 882
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1314
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 2943
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 306
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9738
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 423
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 549
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
3
4
5
4
6
В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы
В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы
Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра
Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра
Издевались постоянно: что рассказал освобожденный с привязи 7-летний мальчик
Издевались постоянно: что рассказал освобожденный с привязи 7-летний мальчик
Столкновение на железной дороге: новые фото аварии
Столкновение на железной дороге: новые фото аварии
Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность
Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность
Видео
Все видео
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 729
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1242
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 549
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1179
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
1 Просмотров: 405
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
воскресенье, 25 июля 2021 16:51

Поезд переехал пенсионера насмерть

  Комментировать
Поезд переехал пенсионера насмерть
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Фото: Нацполиция

Правоохранители Полтавской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях.

О смертельном инциденте в селе Жирков копам сообщил дежурный станции Лещиновка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался местный житель, 1939 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В поезде Укрзализныци пассажир умер после падения с полки

Правоохранители открыли досудебное расследование. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

В Костополе Ровенской возле железнодорожного переезда поезд переехал неизвестного. Он лег на рельсы. Погибшим оказался 17-летний парень. Сообщение о гибели сына его мать увидела в одной из соцсетей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поезд переехал пенсионера насмерть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Впервые родился здоровый ребенок из пробирки

Посмотреть на ядерный взрыв пригласили гостей

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 16704
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 14022
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 12654
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 8856
Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения
Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения
 Просмотров: 6588
Происшествия
Прятал в трусы и ел: следователя поймали на горячем с наркотиками
Прятал в трусы и ел: следователя поймали на горячем с наркотиками Просмотров: 333
Пожарные спасли от огня пшеничное поле
Пожарные спасли от огня пшеничное поле Просмотров: 144
Тела двух девочек нашли в пруду
Тела двух девочек нашли в пруду Просмотров: 945
Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил
Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил 1 Просмотров: 702
Полицейские разоблачили организаторов контрабанды янтаря
Полицейские разоблачили организаторов контрабанды янтаря Просмотров: 405
Больше всего комментируют
33
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
8
Соратник Авакова ушел из МВД
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
4
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
3
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский
Голосов: 1136
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть