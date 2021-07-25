Поезд переехал пенсионера насмерть

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Фото: Нацполиция

Правоохранители Полтавской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях.

О смертельном инциденте в селе Жирков копам сообщил дежурный станции Лещиновка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался местный житель, 1939 года рождения.

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Правоохранители открыли досудебное расследование. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

В Костополе Ровенской возле железнодорожного переезда поезд переехал неизвестного. Он лег на рельсы. Погибшим оказался 17-летний парень. Сообщение о гибели сына его мать увидела в одной из соцсетей.