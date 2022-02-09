Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: скриншот с видео

После расстрела Артемом Рябчуком солдат воинской части 3021 в Днепре экс-военнослужащие этой части, а также родители срочников заговорили о "дедовщине" и сокрытии преступлений.

Ситуация там оставляет желать лучшего. Те, кто теперь там служит, боятся что-то говорить, рассказала одна из бывших военнослужащих Елена Липовенко, передает "Сегодня".

"Я общалась с несколькими военнослужащими. Ребята боятся давления, а также спрашивают меня, почему я не называю фамилий людей, причастных ко многим нарушениям", - говорит Липовенко.

В части была практика - одолжить деньги, а затем подвесить военнослужащего на "долговой крючок" - накручивать проценты, по словам Елены.

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Также она добавила, что следствие должно опросить каждого руководителя.

"Я считаю, что каждого руководителя и военнослужащего части нужно опросить на полиграфе. Хочется, чтобы общество и СМИ не дали утихнуть этому делу", - говорит Липовенко.

Относительно руководства Нацгвардии прокуроры открыли два уголовных производства, по сообщению Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона. Задержанных по этим уголовным производствам пока нет.

"Проводятся следственные действия. Должна быть назначена экспертиза, которая длится около полугода. Поэтому говорить о подозрениях и задержаниях пока рано", - рассказала спикер спецпрокуратуры Яна Стекачева.

Ранее Елена Липовенко рассказывала, что в воинской части 3021, где 20-летний срочник Артем Рябчук расстрелял из автомата сослуживцев, солдаты неоднократно страдали от неправомерных действий со стороны командования. Нужно постоянно противостоять бешеному давлению в виде физической расправы, издевательств, насилия и прочего.