"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму

В этот день три года назад 45 вооруженных мужчин в балаклавах пытались силой захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области. Между работниками и нападающими возникла драка.

"Скрутили сторожа, выбили ворота, заехали", - рассказал местный житель Олег Ефимович.

Фото: Нацполиция

Защищать зерноток бросились и местные жители. Они уверяли, что там есть доля их имущественных паев. Тогда нападавшие начали стрелять в мужчин, а против женщин применяли слезоточивый газ. Шесть человек получили ранения.

"Увидел, как у моего отца выстрелили, он упал, и начали втроем бить прикладами в голову. Пока к нему бежал, подстрелили моего друга. А тогда мне врезали, я упал", - говорил пострадавший Олег Ярош.

Полиция и спецназ, которые прибыли на вызов, блокировали место конфликта. Часть людей в балаклавах сразу сложили оружие, остальные - после переговоров. У них изъяли восемь помповых ружей, пять травматических пистолетов и два охотничьих карабина.

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Всех нападавших задержали. Они говорили, что не рейдеры, а батраки. Мол, должны были охранять эту территорию от чужаков. Их родственники уверяли, что мужчины работали в охранной фирме, и выполняли указания человека, который нанял на работу.

После инцидента во все отделения Национальной полиции Украины разослали инструкцию о жестких действий в случае попытки рейдерских захватов.

"Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие совершать рейдер, играть мышцами тетушек и оружием, присваивая себе право на насилие? Непонятно? Тогда мы идем к вам", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

На Киевщине возник скандал из-за более 450 га паевых земель. Директор ООО "УСА-Агромир" Олег Орел утверждает, что его предприятие стало объектом рейдерства. На этой земле они хозяйничают 12 лет и имеют договоры аренды с почти 800 гражданами. Речь идет об участках, которые расположены на территории Волошинивського и Селичивського старостинских округов Барышевской объединенной территориальной общины Киевской обл.