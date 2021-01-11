Атака на Университет ГФС: ректор заявил о попытке рейдерского захвата

Ректор Университета государственной фискальной службы Украины (бывшая Академия налоговой службы в Ирпене) Павел Пашко заявил о попытке рейдерского захвата Университета.

Об этом он сообщил в Facebook.

Также он написал, что министр финансов Сергей Марченко "начал сомнительную реорганизацию вуза, которая предусматривает присоединение мощного учреждения к другому учреждению, которое не имеет ни студентов, ни преподавателей, ни лицензий, ни материально-технической базы". Против этого выступили как студенты, так и преподаватели Университета. После этого Сергей Марченко решил уволить Павла Пашко и назначить нового и.о. ректора.

"Не дождавшись реорганизации, тот же министр Марченко пытается незаконно уволить меня с должности ректора и назначить нового и.о. руководителя. Причем такие решения принимаются совершенно не аргументировано и нарушая все возможные процедуры. Опираясь на эти незаконные решения, которые уже оспариваются в суде, Марченко планирует рейдерский захват университета", - пишет Павел Пашко.

Как он считает, основная причина атаки на ректора и вуз - попытка завладеть землей и материально-технической базой Унверситета.

"Причина банальна - поиск собственной выгоды. Министр финансов Марченко и его окружение "положили глаз" на 22 гектара земли в центре Ирпеня и на материальную базу Университета государственной фискальной службы Украины. Пользуясь безвластием при смене руководства, они будут украдены. Так же, как во время предыдущих реорганизаций были взяты 8 гектар земли "Соснового бора" в курортном Ворзеле", - рассказывает ректор Университета ДФС Украины.

Павел Пашко обратился в суд и оспаривает свое увольнение. В конце 2020 отчет о работе в должности утвердил Ученый совет Университета единогласно, оснований для его увольнения нет.

1. Постоянно растет количество студентов.

2. Постоянно обновляется материально-техническая база.

3. Лицензированы 9 новых специальностей, удачно аккредитуются все образовательные программы.

4. В рейтинге лучших высших учебных заведений Украины "Топ-200" Университет поднялся на 45 позиций", - говорит ректор Университета.

Как отметил ректор, по факту его незаконного увольнения открыто уголовное производство. До окончательного решения суда смена ректора Университета будет рейдерским захватом, указал Павел Пашко.