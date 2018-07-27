Подросток покончил с жизнью из-планшета

Подросток покончил жизнь самоубийством в хозяйственной постройке. Фото: PMG.ua

Во Львовской области подросток покончил жизнь самоубийством в хозяйственной постройке. Его тело нашел отец.

Инцидент произошел в селе Задеревач Львовской области, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мальчик накануне разбил свой планшет, это могло стать причиной трагедии. Никаких следов насильственной смерти не обнаружили. Мать подростка временно находится на заработках в Польше.

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Продолжается следствие. Правоохранители устанавливают все подробности трагедии.

В селе Борщи Одесской области 28-летняя Татьяна покончила с собой в собственном доме. По словам знакомых семьи, в ходе бытового конфликта с мужем - 30-летним Александром - женщина пошла в комнату и повесилась. Ее муж на момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.