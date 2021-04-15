Подросток гулял по лесу и нашел термос с гранатами

Парень ходил с металлоискателем, когда наткнулся на опасную находку Фото: ukrinform.ua

В селе Подлужное Ровенской области 16-летний подросток нашел в лесу термос с гранатами.

Парень ходил с металлоискателем, когда наткнулся на опасную находку, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

"14 апреля, около 17:30, поступило сообщение от 16-летнего жителя села Подлужное, что в лесном массиве недалеко от населенного пункта с помощью металлоискателя он нашел термос, в котором находились гранаты. Полицейские предупредили его о возможной угрозе. Впрочем, подросток заверил, что знаком с правилами безопасности при обнаружении подозрительных предметов ", - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа и взрывотехники изъяли 2 корпуса гранат РГД-5 и Ф-1. Их отправили на экспертизу.

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